Rubix (RBT) Information Layer 1 blockchain built for decentralization, utility for real world transactions/tokenization. Built to migrate Web2 apps/enterprises to Web3 with the help of unique subnet/parallel sharding architecture of Rubix. Officiel hjemmeside: https://rubix.net/ Block Explorer: https://rubixexplorer.com/ Køb RBT nu!

Rubix (RBT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Rubix (RBT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 51.40M $ 51.40M $ 51.40M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 13.01B $ 13.01B $ 13.01B Alle tiders Høj: $ 392,000 $ 392,000 $ 392,000 Alle tiders Lav: $ 17.65837329883529 $ 17.65837329883529 $ 17.65837329883529 Nuværende pris: $ 253.17 $ 253.17 $ 253.17 Få mere at vide om Rubix (RBT) pris

Rubix (RBT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Rubix (RBT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RBT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RBT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RBT's tokenomics, kan du udforske RBT tokens live-pris!

