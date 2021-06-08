Quickswap (QUICK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Quickswap (QUICK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Quickswap (QUICK) Information QuickSwap is a fork of the originator of Automated Market Makers in the now rapidly expanding DeFi sector of the Cryptocurrency industry, Uniswap. Both, of course, are magical. Only, rather than settling for the magic of unicorns, we’ve opted for the magic of dragons. It’s a much faster kind of magic, currently only available in a land far far away, known by the locals as Layer 2. Officiel hjemmeside: https://quickswap.exchange/ Hvidbog: https://docs.quickswap.exchange/ Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0xB5C064F955D8e7F38fE0460C556a72987494eE17 Køb QUICK nu!

Quickswap (QUICK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Quickswap (QUICK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 17.54M $ 17.54M $ 17.54M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 744.16M $ 744.16M $ 744.16M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.119 $ 0.119 $ 0.119 Alle tiders Lav: $ 0.017408148679471012 $ 0.017408148679471012 $ 0.017408148679471012 Nuværende pris: $ 0.02357 $ 0.02357 $ 0.02357 Få mere at vide om Quickswap (QUICK) pris

Quickswap (QUICK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Quickswap (QUICK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal QUICK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange QUICK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår QUICK's tokenomics, kan du udforske QUICK tokens live-pris!

Sådan køber du QUICK Er du interesseret i at tilføje Quickswap (QUICK) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe QUICK, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel.

Quickswap (QUICK) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for QUICK hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

QUICK Prisprediktion Vil du vide, hvor QUICK måske er på vej hen? Vores QUICK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

