Quant (QNT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Quant (QNT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Quant (QNT) Information Quant (QNT) is a well-regulated digital currency, whether at a national or commercial level, can provide significant public benefits, by increasing efficiency and reducing costs for both domestic and international payments systems. It can also play a major role in increasing financial inclusion by helping the hundreds of millions of people – especially in developing countries – to connect to the financial system. Officiel hjemmeside: https://quant.network/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4a220e6096b25eadb88358cb44068a3248254675 Køb QNT nu!

Quant (QNT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Quant (QNT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.32B $ 1.32B $ 1.32B Samlet udbud $ 14.88M $ 14.88M $ 14.88M Cirkulerende forsyning $ 12.07M $ 12.07M $ 12.07M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.63B $ 1.63B $ 1.63B Alle tiders Høj: $ 227.445 $ 227.445 $ 227.445 Alle tiders Lav: $ 0.163629 $ 0.163629 $ 0.163629 Nuværende pris: $ 109.73 $ 109.73 $ 109.73 Få mere at vide om Quant (QNT) pris

Quant (QNT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Quant (QNT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal QNT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange QNT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår QNT's tokenomics, kan du udforske QNT tokens live-pris!

Quant (QNT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for QNT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk QNT prishistorikken nu!

QNT Prisprediktion Vil du vide, hvor QNT måske er på vej hen? Vores QNT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se QNT Tokens prisprediktion nu!

