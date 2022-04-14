Quidax Token (QDX) Tokenomics

Quidax Token (QDX) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Quidax Token (QDX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Quidax Token (QDX) Information

QDX is the utility token of the Quidax ecosystem. It will provide various benefits to holders, including trading fee discounts, passive income & access to exclusive features on Quidax.

Officiel hjemmeside:
https://qdx.quidax.io/
Hvidbog:
https://qdx.quidax.io/docs/QDXwhitepaper.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x08bc237aa00f275b758542c9f5c125b568bc390a

Quidax Token (QDX) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Quidax Token (QDX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 10.26M
Samlet udbud
$ 500.00M
Cirkulerende forsyning
$ 77.00M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 66.61M
Alle tiders Høj:
$ 0.1485
Alle tiders Lav:
$ 0
Nuværende pris:
$ 0.13321
Quidax Token (QDX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Quidax Token (QDX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal QDX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange QDX tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår QDX's tokenomics, kan du udforske QDX tokens live-pris!

Sådan køber du QDX

Er du interesseret i at tilføje Quidax Token (QDX) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe QDX, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Quidax Token (QDX) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for QDX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

QDX Prisprediktion

Vil du vide, hvor QDX måske er på vej hen? Vores QDX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.