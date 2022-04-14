Quidax Token (QDX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Quidax Token (QDX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Quidax Token (QDX) Information QDX is the utility token of the Quidax ecosystem. It will provide various benefits to holders, including trading fee discounts, passive income & access to exclusive features on Quidax. Officiel hjemmeside: https://qdx.quidax.io/ Hvidbog: https://qdx.quidax.io/docs/QDXwhitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x08bc237aa00f275b758542c9f5c125b568bc390a Køb QDX nu!

Quidax Token (QDX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Quidax Token (QDX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.26M $ 10.26M $ 10.26M Samlet udbud $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Cirkulerende forsyning $ 77.00M $ 77.00M $ 77.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 66.61M $ 66.61M $ 66.61M Alle tiders Høj: $ 0.1485 $ 0.1485 $ 0.1485 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.13321 $ 0.13321 $ 0.13321 Få mere at vide om Quidax Token (QDX) pris

Quidax Token (QDX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Quidax Token (QDX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal QDX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange QDX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår QDX's tokenomics, kan du udforske QDX tokens live-pris!

