PX (PX) Tokenomics

PX (PX) Information Not Pixel is a revolutionary Telegram-native gaming platform on the TON blockchain, with $PX as its core asset. Launched exclusively on DEX, $PX champions organic growth and real-world utility, driven by a "conviction over convenience" philosophy. Our goal: a fun, sustainable pixel ecosystem for millions. Officiel hjemmeside: https://notpixel.org/ Block Explorer: https://tonviewer.com/EQB420yQsZobGcy0VYDfSKHpG2QQlw-j1f_tPu1J488I__PX Køb PX nu!

PX (PX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PX (PX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.22M $ 7.22M $ 7.22M Samlet udbud $ 245.00M $ 245.00M $ 245.00M Cirkulerende forsyning $ 178.20M $ 178.20M $ 178.20M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.92M $ 9.92M $ 9.92M Alle tiders Høj: $ 0.1188 $ 0.1188 $ 0.1188 Alle tiders Lav: $ 0.036907360189087954 $ 0.036907360189087954 $ 0.036907360189087954 Nuværende pris: $ 0.0405 $ 0.0405 $ 0.0405 Få mere at vide om PX (PX) pris

PX (PX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PX (PX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PX's tokenomics, kan du udforske PX tokens live-pris!

Sådan køber du PX Er du interesseret i at tilføje PX (PX) til din portefølje?

PX (PX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

PX Prisprediktion Vil du vide, hvor PX måske er på vej hen? Vores PX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

