Pundi X (PUNDIX) Information Pundi X is a leading developer of blockchain-powered devices with the aim of transforming retail businesses with its blockchain-based point of sale solution. The solution allows retail merchants and consumers to conduct instantaneous in-store transactions on its blockchain. Officiel hjemmeside: https://pundix.com/ Hvidbog: https://pundix.com/pdf/PundiX_Whitepaper_EN_Ver.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0fd10b9899882a6f2fcb5c371e17e70fdee00c38 Køb PUNDIX nu!

Pundi X (PUNDIX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pundi X (PUNDIX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 78.16M $ 78.16M $ 78.16M Samlet udbud $ 258.53M $ 258.53M $ 258.53M Cirkulerende forsyning $ 258.39M $ 258.39M $ 258.39M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 78.20M $ 78.20M $ 78.20M Alle tiders Høj: $ 0.8636 $ 0.8636 $ 0.8636 Alle tiders Lav: $ 0.21487481482968304 $ 0.21487481482968304 $ 0.21487481482968304 Nuværende pris: $ 0.3025 $ 0.3025 $ 0.3025 Få mere at vide om Pundi X (PUNDIX) pris

Pundi X (PUNDIX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Pundi X (PUNDIX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PUNDIX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PUNDIX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PUNDIX's tokenomics, kan du udforske PUNDIX tokens live-pris!

Sådan køber du PUNDIX Er du interesseret i at tilføje Pundi X (PUNDIX) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe PUNDIX, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber PUNDIX på MEXC nu!

Pundi X (PUNDIX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PUNDIX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk PUNDIX prishistorikken nu!

PUNDIX Prisprediktion Vil du vide, hvor PUNDIX måske er på vej hen? Vores PUNDIX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PUNDIX Tokens prisprediktion nu!

