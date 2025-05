PUNDIX

Pundi X is a leading developer of blockchain-powered devices with the aim of transforming retail businesses with its blockchain-based point of sale solution. The solution allows retail merchants and consumers to conduct instantaneous in-store transactions on its blockchain.

NavnPUNDIX

RangNo.297

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)191.78%

Cirkulationsforsyning258,386,541.0999244

Max Udbud258,526,640

Samlet Udbud258,386,541.0999244

Cirkulationshastighed0.9994%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj7.13592656,2021-04-09

Laveste pris0.21487481482968304,2025-04-07

Offentlig blockchainETH

IndledningPundi X is a leading developer of blockchain-powered devices with the aim of transforming retail businesses with its blockchain-based point of sale solution. The solution allows retail merchants and consumers to conduct instantaneous in-store transactions on its blockchain.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.