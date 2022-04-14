pumpBTC (PUMPBTC) Tokenomics Få vigtig indsigt i pumpBTC (PUMPBTC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

pumpBTC (PUMPBTC) Information PumpBTC is a liquid staking protocol on Babylon that enables BTC holders to participate in Babylon staking while maintaining liquidity for extra rewards. Our new platform, BTC-fi Yield Vault, aims to provide CeFi-level security alongside scalable DeFi returns denominated in BTC. Officiel hjemmeside: https://pumpbtc.xyz/ Hvidbog: https://drive.google.com/file/d/1X6LUHklR7wOBx2VAsRhSc--zzFm3SL3C/view?usp=sharing Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xB7C0007ab75350c582d5eAb1862b872B5cF53F0C Køb PUMPBTC nu!

pumpBTC (PUMPBTC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for pumpBTC (PUMPBTC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.33M $ 10.33M $ 10.33M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 285.00M $ 285.00M $ 285.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 36.26M $ 36.26M $ 36.26M Alle tiders Høj: $ 0.29652 $ 0.29652 $ 0.29652 Alle tiders Lav: $ 0.005963806888961928 $ 0.005963806888961928 $ 0.005963806888961928 Nuværende pris: $ 0.03626 $ 0.03626 $ 0.03626 Få mere at vide om pumpBTC (PUMPBTC) pris

pumpBTC (PUMPBTC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for pumpBTC (PUMPBTC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PUMPBTC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PUMPBTC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PUMPBTC's tokenomics, kan du udforske PUMPBTC tokens live-pris!

pumpBTC (PUMPBTC) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PUMPBTC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk PUMPBTC prishistorikken nu!

PUMPBTC Prisprediktion Vil du vide, hvor PUMPBTC måske er på vej hen? Vores PUMPBTC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PUMPBTC Tokens prisprediktion nu!

