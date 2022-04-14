PATIC (PTC) Tokenomics Få vigtig indsigt i PATIC (PTC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PATIC (PTC) Information Polyverse is a revolutionary multi-chain blockchain gaming ecosystem, designed to provide players seamless access to immersive, browser-based gameplay combined with true digital asset ownership. The Polyverse token: PATIC (PTC) powers in-game transactions, NFT trading, staking rewards, decentralized governance, and cross-chain interoperability between Ethereum and WAX. With strategic partnerships, strong tokenomics, and a dedicated community, Polyverse is positioned at the forefront of Web3 gaming innovation. Officiel hjemmeside: https://polyverse.gg Hvidbog: https://projectpolyverse.gitbook.io/polyverse-token-economy-whitepaper/tokenomics-breakdown Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x27CF096Db452425c51DaA356e7D9c574C75e8737 Køb PTC nu!

Markedsværdi: $ 0.00
Samlet udbud $ 50.00B
Cirkulerende forsyning $ 0.00
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 56.70M
Alle tiders Høj: $ 0.00264
Alle tiders Lav: $ 0.001067128619802903
Nuværende pris: $ 0.001134

PATIC (PTC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PATIC (PTC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PTC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PTC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PTC's tokenomics, kan du udforske PTC tokens live-pris!

