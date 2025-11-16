Portal To Bitcoin (PTB) Tokenomics

Portal To Bitcoin (PTB) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Portal To Bitcoin (PTB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Portal To Bitcoin (PTB) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Portal To Bitcoin (PTB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 41.30M
Samlet udbud
$ 5.26B
Cirkulerende forsyning
$ 1.85B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 187.32M
Alle tiders Høj:
$ 0.08336
Alle tiders Lav:
$ 0.02361778534168146
Nuværende pris:
$ 0.0223
Portal To Bitcoin (PTB) Information

PortalToBitcoin introduces an innovative non-custodial cross-chain infrastructure designed to enable secure, efficient, and trust-minimized trading between Bitcoin and other blockchains such as Ethereum and Solana. The core of PortalToBitcoin’s infrastructure is powered by its proprietary BitScaler technology, an advanced framework developed specifically to scale Bitcoin transactions effectively and sustainably, thereby enhancing its capacity to support decentralized finance (DeFi) and broader blockchain applications.

Officiel hjemmeside:
https://www.portaltobitcoin.com
Hvidbog:
https://www.datocms-assets.com/104529/1723477650-bitscaler_whitepaper_8-12-2024.pdf
Block Explorer:
https://aurelia.portaltobitcoin.com

Portal To Bitcoin (PTB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Portal To Bitcoin (PTB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal PTB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange PTB tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår PTB's tokenomics, kan du udforske PTB tokens live-pris!

Sådan køber du PTB

Er du interesseret i at tilføje Portal To Bitcoin (PTB) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe PTB, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Portal To Bitcoin (PTB) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for PTB hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

PTB Prisprediktion

Vil du vide, hvor PTB måske er på vej hen? Vores PTB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

