UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Portal To Bitcoin pris i dag er 0.02889 USD. Følg med i realtid PTB til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk PTB prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Portal To Bitcoin pris i dag er 0.02889 USD. Følg med i realtid PTB til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk PTB prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om PTB

PTB Prisinfo

Hvad er PTB

PTB Whitepaper

PTB Officiel hjemmeside

PTB Tokenomics

PTB Prisprognose

PTB Historik

PTB Købsguide

PTB-til-fiat-valutaomregner

PTB Spot

PTB USDT-M Futures

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Portal To Bitcoin Logo

Portal To Bitcoin-kurs(PTB)

1 PTB til USD direkte pris:

$0.02889
$0.02889$0.02889
-2.10%1D
USD
Portal To Bitcoin (PTB) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:09:39 (UTC+8)

Portal To Bitcoin (PTB) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.0256
$ 0.0256$ 0.0256
24H lav
$ 0.0305
$ 0.0305$ 0.0305
24H høj

$ 0.0256
$ 0.0256$ 0.0256

$ 0.0305
$ 0.0305$ 0.0305

$ 0.08213221598557312
$ 0.08213221598557312$ 0.08213221598557312

$ 0.023917348960866256
$ 0.023917348960866256$ 0.023917348960866256

-2.17%

-2.10%

-6.81%

-6.81%

Portal To Bitcoin (PTB) realtidsprisen er $ 0.02889. I løbet af de sidste 24 timer har PTB handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0256 og et højdepunkt på $ 0.0305, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PTBs højeste pris nogensinde er $ 0.08213221598557312, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.023917348960866256.

Når det gælder kortsigtet performance, PTB har ændret sig med -2.17% i løbet af den sidste time, -2.10% i løbet af 24 timer og -6.81% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Portal To Bitcoin (PTB) Markedsinformation

No.488

$ 50.19M
$ 50.19M$ 50.19M

$ 85.80K
$ 85.80K$ 85.80K

$ 242.68M
$ 242.68M$ 242.68M

1.74B
1.74B 1.74B

8,400,000,000
8,400,000,000 8,400,000,000

5,258,400,000
5,258,400,000 5,258,400,000

20.68%

ETH

Den nuværende markedsværdi på Portal To Bitcoin er $ 50.19M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 85.80K. Det cirkulerende forsyning af PTB er 1.74B, med et samlet udbud på 5258400000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 242.68M.

Portal To Bitcoin (PTB) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Portal To Bitcoin i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.0006197-2.10%
30 dage$ -0.02908-50.17%
60 dage$ +0.01889+188.90%
90 dage$ +0.01889+188.90%
Portal To Bitcoin Prisændring i dag

I dag PTB blev der registreret en ændring på $ -0.0006197 (-2.10%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Portal To Bitcoin 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.02908 (-50.17%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Portal To Bitcoin 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage PTB sås en ændring af $ +0.01889 (+188.90%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Portal To Bitcoin 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.01889 (+188.90%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Portal To Bitcoin (PTB)?

Tjek Portal To BitcoinPrishistorik-siden nu.

Hvad er Portal To Bitcoin (PTB)

PortalToBitcoin introduces an innovative non-custodial cross-chain infrastructure designed to enable secure, efficient, and trust-minimized trading between Bitcoin and other blockchains such as Ethereum and Solana. The core of PortalToBitcoin’s infrastructure is powered by its proprietary BitScaler technology, an advanced framework developed specifically to scale Bitcoin transactions effectively and sustainably, thereby enhancing its capacity to support decentralized finance (DeFi) and broader blockchain applications.

Portal To Bitcoin er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dinePortal To Bitcoininvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekPTBtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Portal To Bitcoin på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Portal To Bitcoin købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Portal To Bitcoin Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Portal To Bitcoin (PTB) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Portal To Bitcoin (PTB) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Portal To Bitcoin.

Tjek Portal To Bitcoin prisprediktion nu!

Portal To Bitcoin (PTB) Tokenomics

At forstå tokenomics for Portal To Bitcoin (PTB) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om PTB Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Portal To Bitcoin (PTB)

Leder du efter, hvordan du køber Portal To Bitcoin? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Portal To Bitcoin på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

PTB til lokale valutaer

1 Portal To Bitcoin(PTB) til VND
760.24035
1 Portal To Bitcoin(PTB) til AUD
A$0.0439128
1 Portal To Bitcoin(PTB) til GBP
0.0219564
1 Portal To Bitcoin(PTB) til EUR
0.0248454
1 Portal To Bitcoin(PTB) til USD
$0.02889
1 Portal To Bitcoin(PTB) til MYR
RM0.1210491
1 Portal To Bitcoin(PTB) til TRY
1.2142467
1 Portal To Bitcoin(PTB) til JPY
¥4.42017
1 Portal To Bitcoin(PTB) til ARS
ARS$41.4490608
1 Portal To Bitcoin(PTB) til RUB
2.3224671
1 Portal To Bitcoin(PTB) til INR
2.5645653
1 Portal To Bitcoin(PTB) til IDR
Rp481.4998074
1 Portal To Bitcoin(PTB) til PHP
1.6955541
1 Portal To Bitcoin(PTB) til EGP
￡E.1.3644747
1 Portal To Bitcoin(PTB) til BRL
R$0.1551393
1 Portal To Bitcoin(PTB) til CAD
C$0.040446
1 Portal To Bitcoin(PTB) til BDT
3.5338248
1 Portal To Bitcoin(PTB) til NGN
41.7483612
1 Portal To Bitcoin(PTB) til COP
$111.1152735
1 Portal To Bitcoin(PTB) til ZAR
R.0.5018193
1 Portal To Bitcoin(PTB) til UAH
1.2119355
1 Portal To Bitcoin(PTB) til TZS
T.Sh.70.8088122
1 Portal To Bitcoin(PTB) til VES
Bs6.38469
1 Portal To Bitcoin(PTB) til CLP
$27.21438
1 Portal To Bitcoin(PTB) til PKR
Rs8.158536
1 Portal To Bitcoin(PTB) til KZT
15.2533422
1 Portal To Bitcoin(PTB) til THB
฿0.9308358
1 Portal To Bitcoin(PTB) til TWD
NT$0.8895231
1 Portal To Bitcoin(PTB) til AED
د.إ0.1060263
1 Portal To Bitcoin(PTB) til CHF
Fr0.023112
1 Portal To Bitcoin(PTB) til HKD
HK$0.2244753
1 Portal To Bitcoin(PTB) til AMD
֏11.0180682
1 Portal To Bitcoin(PTB) til MAD
.د.م0.2666547
1 Portal To Bitcoin(PTB) til MXN
$0.5361984
1 Portal To Bitcoin(PTB) til SAR
ريال0.1083375
1 Portal To Bitcoin(PTB) til ETB
Br4.4383707
1 Portal To Bitcoin(PTB) til KES
KSh3.7221876
1 Portal To Bitcoin(PTB) til JOD
د.أ0.02048301
1 Portal To Bitcoin(PTB) til PLN
0.1063152
1 Portal To Bitcoin(PTB) til RON
лв0.1274049
1 Portal To Bitcoin(PTB) til SEK
kr0.2738772
1 Portal To Bitcoin(PTB) til BGN
лв0.0488241
1 Portal To Bitcoin(PTB) til HUF
Ft9.7206183
1 Portal To Bitcoin(PTB) til CZK
0.6092901
1 Portal To Bitcoin(PTB) til KWD
د.ك0.00881145
1 Portal To Bitcoin(PTB) til ILS
0.0938925
1 Portal To Bitcoin(PTB) til BOB
Bs0.1996299
1 Portal To Bitcoin(PTB) til AZN
0.049113
1 Portal To Bitcoin(PTB) til TJS
SM0.2652102
1 Portal To Bitcoin(PTB) til GEL
0.0782919
1 Portal To Bitcoin(PTB) til AOA
Kz26.4802851
1 Portal To Bitcoin(PTB) til BHD
.د.ب0.01083375
1 Portal To Bitcoin(PTB) til BMD
$0.02889
1 Portal To Bitcoin(PTB) til DKK
kr0.1869183
1 Portal To Bitcoin(PTB) til HNL
L0.7574958
1 Portal To Bitcoin(PTB) til MUR
1.3214286
1 Portal To Bitcoin(PTB) til NAD
$0.4995081
1 Portal To Bitcoin(PTB) til NOK
kr0.2923668
1 Portal To Bitcoin(PTB) til NZD
$0.0502686
1 Portal To Bitcoin(PTB) til PAB
B/.0.02889
1 Portal To Bitcoin(PTB) til PGK
K0.121338
1 Portal To Bitcoin(PTB) til QAR
ر.ق0.1048707
1 Portal To Bitcoin(PTB) til RSD
дин.2.9346462
1 Portal To Bitcoin(PTB) til UZS
soʻm343.9285164
1 Portal To Bitcoin(PTB) til ALL
L2.4120261
1 Portal To Bitcoin(PTB) til ANG
ƒ0.0517131
1 Portal To Bitcoin(PTB) til AWG
ƒ0.0517131
1 Portal To Bitcoin(PTB) til BBD
$0.05778
1 Portal To Bitcoin(PTB) til BAM
KM0.0485352
1 Portal To Bitcoin(PTB) til BIF
Fr84.44547
1 Portal To Bitcoin(PTB) til BND
$0.0372681
1 Portal To Bitcoin(PTB) til BSD
$0.02889
1 Portal To Bitcoin(PTB) til JMD
$4.6238445
1 Portal To Bitcoin(PTB) til KHR
115.56
1 Portal To Bitcoin(PTB) til KMF
Fr12.30714
1 Portal To Bitcoin(PTB) til LAK
628.0434657
1 Portal To Bitcoin(PTB) til LKR
රු8.7704262
1 Portal To Bitcoin(PTB) til MDL
L0.4902633
1 Portal To Bitcoin(PTB) til MGA
Ar129.551427
1 Portal To Bitcoin(PTB) til MOP
P0.2314089
1 Portal To Bitcoin(PTB) til MVR
0.442017
1 Portal To Bitcoin(PTB) til MWK
MK49.982589
1 Portal To Bitcoin(PTB) til MZN
MT1.846071
1 Portal To Bitcoin(PTB) til NPR
रु4.0862016
1 Portal To Bitcoin(PTB) til PYG
204.88788
1 Portal To Bitcoin(PTB) til RWF
Fr41.97717
1 Portal To Bitcoin(PTB) til SBD
$0.2377647
1 Portal To Bitcoin(PTB) til SCR
0.3946374
1 Portal To Bitcoin(PTB) til SRD
$1.112265
1 Portal To Bitcoin(PTB) til SVC
$0.2527875
1 Portal To Bitcoin(PTB) til SZL
L0.4995081
1 Portal To Bitcoin(PTB) til TMT
m0.101115
1 Portal To Bitcoin(PTB) til TND
د.ت0.08505216
1 Portal To Bitcoin(PTB) til TTD
$0.1955853
1 Portal To Bitcoin(PTB) til UGX
Sh100.30608
1 Portal To Bitcoin(PTB) til XAF
Fr16.32285
1 Portal To Bitcoin(PTB) til XCD
$0.078003
1 Portal To Bitcoin(PTB) til XOF
Fr16.32285
1 Portal To Bitcoin(PTB) til XPF
Fr2.94678
1 Portal To Bitcoin(PTB) til BWP
P0.3868371
1 Portal To Bitcoin(PTB) til BZD
$0.0580689
1 Portal To Bitcoin(PTB) til CVE
$2.7459945
1 Portal To Bitcoin(PTB) til DJF
Fr5.11353
1 Portal To Bitcoin(PTB) til DOP
$1.8506934
1 Portal To Bitcoin(PTB) til DZD
د.ج3.7548333
1 Portal To Bitcoin(PTB) til FJD
$0.0652914
1 Portal To Bitcoin(PTB) til GNF
Fr249.0318
1 Portal To Bitcoin(PTB) til GTQ
Q0.2207196
1 Portal To Bitcoin(PTB) til GYD
$6.0501438
1 Portal To Bitcoin(PTB) til ISK
kr3.58236

Portal To Bitcoin Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Portal To Bitcoin, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Portal To Bitcoin hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Portal To Bitcoin

Hvor meget er Portal To Bitcoin (PTB) værd i dag?
Den direkte PTB pris i USD er 0.02889 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle PTB til USD pris?
Den aktuelle pris på PTBtil USD er $ 0.02889. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Portal To Bitcoin?
Markedsværdien for PTB er $ 50.19M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af PTB?
Den cirkulerende forsyning af PTB er 1.74B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på PTB?
PTB opnåede en ATH-pris på 0.08213221598557312 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på PTB?
PTB så en ATL-pris på 0.023917348960866256 USD.
Hvad er handelsvolumen for PTB?
Direkte 24-timers handelsvolumen for PTB er $ 85.80K USD.
Bliver PTB højere i år?
PTB kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se PTB prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:09:39 (UTC+8)

Portal To Bitcoin (PTB) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Se mere

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

PTB-til-USD Lommeregner

Beløb

PTB
PTB
USD
USD

1 PTB = 0.02889 USD

Handel PTB

PTB/USDT
$0.02889
$0.02889$0.02889
-2.00%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,039.53
$110,039.53$110,039.53

-0.22%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,872.38
$3,872.38$3,872.38

-0.59%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02900
$0.02900$0.02900

-3.49%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.67
$185.67$185.67

-0.40%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,039.53
$110,039.53$110,039.53

-0.22%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,872.38
$3,872.38$3,872.38

-0.59%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.67
$185.67$185.67

-0.40%

DASH Logo

DASH

DASH

$73.59
$73.59$73.59

+3.77%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.674
$19.674$19.674

+2.97%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.06900
$0.06900$0.06900

+38.00%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000017
$0.000000000000000000000017$0.000000000000000000000017

+240.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000389
$0.000389$0.000389

+127.48%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00004892
$0.00004892$0.00004892

+66.28%

OMNILABS Logo

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000004761
$0.0000000000004761$0.0000000000004761

+57.91%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0021
$0.0021$0.0021

+61.53%