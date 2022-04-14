Peercoin (PPC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Peercoin (PPC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Peercoin (PPC) Information Peercoin is a decentralized digital currency. It is the first blockchain to implement a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism. Peercoin is renowned for its fair distribution through both mining and staking, its commitment to decentralization, and its long-standing stability, all of which contribute to its distinct position in the cryptocurrency ecosystem. Officiel hjemmeside: http://www.peercoin.net Hvidbog: https://docs.peercoin.net/ Block Explorer: https://chainz.cryptoid.info/ppc/ Køb PPC nu!

Peercoin (PPC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Peercoin (PPC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.95M $ 8.95M $ 8.95M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 29.72M $ 29.72M $ 29.72M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.7388 $ 0.7388 $ 0.7388 Alle tiders Lav: $ 0.0948585635162 $ 0.0948585635162 $ 0.0948585635162 Nuværende pris: $ 0.3012 $ 0.3012 $ 0.3012 Få mere at vide om Peercoin (PPC) pris

Peercoin (PPC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Peercoin (PPC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PPC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PPC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PPC's tokenomics, kan du udforske PPC tokens live-pris!

