Port3 Network (PORT3) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Port3 Network (PORT3), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Port3 Network (PORT3) Information

Port3 aggregates and standardizes off-chain/on-chain data to build a Social Data Layer that is universally accessible and powerful for Web3 use cases.

Officiel hjemmeside:
https://port3.io/
Hvidbog:
https://port3.notion.site/Welcome-to-Port3-Network-Documentation-bd68e91eaf184b39999668e337f9d1eb
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xb4357054c3da8d46ed642383f03139ac7f090343

Port3 Network (PORT3) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Port3 Network (PORT3), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 16.53M
$ 16.53M
Samlet udbud
$ 1.00B
$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 499.85M
$ 499.85M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 33.08M
$ 33.08M
Alle tiders Høj:
$ 0.32968
$ 0.32968
Alle tiders Lav:
$ 0.011041491512868788
$ 0.011041491512868788
Nuværende pris:
$ 0.03308
$ 0.03308

Port3 Network (PORT3) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Port3 Network (PORT3) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal PORT3 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange PORT3 tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår PORT3's tokenomics, kan du udforske PORT3 tokens live-pris!

