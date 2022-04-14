Port3 Network (PORT3) Tokenomics Få vigtig indsigt i Port3 Network (PORT3), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Port3 Network (PORT3) Information Port3 aggregates and standardizes off-chain/on-chain data to build a Social Data Layer that is universally accessible and powerful for Web3 use cases. Officiel hjemmeside: https://port3.io/ Hvidbog: https://port3.notion.site/Welcome-to-Port3-Network-Documentation-bd68e91eaf184b39999668e337f9d1eb Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xb4357054c3da8d46ed642383f03139ac7f090343 Køb PORT3 nu!

Port3 Network (PORT3) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Port3 Network (PORT3), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 16.53M $ 16.53M $ 16.53M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 499.85M $ 499.85M $ 499.85M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 33.08M $ 33.08M $ 33.08M Alle tiders Høj: $ 0.32968 $ 0.32968 $ 0.32968 Alle tiders Lav: $ 0.011041491512868788 $ 0.011041491512868788 $ 0.011041491512868788 Nuværende pris: $ 0.03308 $ 0.03308 $ 0.03308 Få mere at vide om Port3 Network (PORT3) pris

Port3 Network (PORT3) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Port3 Network (PORT3) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PORT3 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PORT3 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PORT3's tokenomics, kan du udforske PORT3 tokens live-pris!

