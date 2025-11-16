Zypher Network (POP) Tokenomics

Zypher Network (POP) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Zypher Network (POP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 1.69M
Samlet udbud
$ 10.00B
Cirkulerende forsyning
$ 1.50B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 11.23M
Alle tiders Høj:
$ 0.012688
Alle tiders Lav:
$ 0.000910956106492917
Nuværende pris:
$ 0.001123
Zypher Network (POP) Information

Zypher Network is a ZK computing Layer for Trustless AI Agents. Its middleware solutions (Proof of Prompt, Proof of Inference) guarantee AI agent data consistency & integrity without public knowledge. With a ZK-driven application infrastructure, Zypher is delivering secure, autonomous mission-critical and financially sensitive on-chain operations for human and AI agents.

Officiel hjemmeside:
https://zypher.network/
Hvidbog:
https://zypher.network/whitepaper
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xA3cfB853339b77F385B994799B015cB04b208Fe6

Zypher Network (POP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Zypher Network (POP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal POP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange POP tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår POP's tokenomics, kan du udforske POP tokens live-pris!

