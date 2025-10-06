UdvekslingDEX+
Den direkte Zypher Network pris i dag er 0.005944 USD. Følg med i realtid POP til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk POP prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Zypher Network Logo

Zypher Network-kurs(POP)

1 POP til USD direkte pris:

$0.005944
$0.005944
-2.30%1D
USD
Zypher Network (POP) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:08:50 (UTC+8)

Zypher Network (POP) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.005569
$ 0.005569
24H lav
$ 0.006986
$ 0.006986
24H høj

$ 0.005569
$ 0.005569

$ 0.006986
$ 0.006986

$ 0.0122852444917876
$ 0.0122852444917876

$ 0.002791791080263578
$ 0.002791791080263578

+1.26%

-2.30%

-11.55%

-11.55%

Zypher Network (POP) realtidsprisen er $ 0.005944. I løbet af de sidste 24 timer har POP handlet mellem et lavpunkt på $ 0.005569 og et højdepunkt på $ 0.006986, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. POPs højeste pris nogensinde er $ 0.0122852444917876, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.002791791080263578.

Når det gælder kortsigtet performance, POP har ændret sig med +1.26% i løbet af den sidste time, -2.30% i løbet af 24 timer og -11.55% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Zypher Network (POP) Markedsinformation

No.1126

$ 8.94M
$ 8.94M

$ 67.18K
$ 67.18K

$ 59.44M
$ 59.44M

1.50B
1.50B

10,000,000,000
10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000

15.04%

BSC

Den nuværende markedsværdi på Zypher Network er $ 8.94M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 67.18K. Det cirkulerende forsyning af POP er 1.50B, med et samlet udbud på 10000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 59.44M.

Zypher Network (POP) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Zypher Network i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.00013993-2.30%
30 dage$ -0.004633-43.81%
60 dage$ +0.004944+494.40%
90 dage$ +0.004944+494.40%
Zypher Network Prisændring i dag

I dag POP blev der registreret en ændring på $ -0.00013993 (-2.30%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Zypher Network 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.004633 (-43.81%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Zypher Network 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage POP sås en ændring af $ +0.004944 (+494.40%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Zypher Network 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.004944 (+494.40%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Zypher Network (POP)?

Tjek Zypher NetworkPrishistorik-siden nu.

Hvad er Zypher Network (POP)

Zypher Network is a ZK computing Layer for Trustless AI Agents. Its middleware solutions (Proof of Prompt, Proof of Inference) guarantee AI agent data consistency & integrity without public knowledge. With a ZK-driven application infrastructure, Zypher is delivering secure, autonomous mission-critical and financially sensitive on-chain operations for human and AI agents.

Zypher Network er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineZypher Networkinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekPOPtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Zypher Network på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Zypher Network købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Zypher Network Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Zypher Network (POP) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Zypher Network (POP) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Zypher Network.

Tjek Zypher Network prisprediktion nu!

Zypher Network (POP) Tokenomics

At forstå tokenomics for Zypher Network (POP) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om POP Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Zypher Network (POP)

Leder du efter, hvordan du køber Zypher Network? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Zypher Network på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

POP til lokale valutaer

Zypher Network Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Zypher Network, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Zypher Network hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Zypher Network

Hvor meget er Zypher Network (POP) værd i dag?
Den direkte POP pris i USD er 0.005944 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle POP til USD pris?
Den aktuelle pris på POPtil USD er $ 0.005944. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Zypher Network?
Markedsværdien for POP er $ 8.94M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af POP?
Den cirkulerende forsyning af POP er 1.50B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på POP?
POP opnåede en ATH-pris på 0.0122852444917876 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på POP?
POP så en ATL-pris på 0.002791791080263578 USD.
Hvad er handelsvolumen for POP?
Direkte 24-timers handelsvolumen for POP er $ 67.18K USD.
Bliver POP højere i år?
POP kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se POP prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:08:50 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

