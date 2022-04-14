POOH (POOH) Tokenomics Få vigtig indsigt i POOH (POOH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

POOH (POOH) Information POOH launched stealth with no presale, zero taxes, 95% LP burnt and contract renounced, $POOH is for the people - forever. The mission for POOH is to grow, survive and develop organically. Everyone gets an equal chance to own POOH. Officiel hjemmeside: https://pooh.money/ Block Explorer: https://etherscan.io/address/0xb69753c06bb5c366be51e73bfc0cc2e3dc07e371 Køb POOH nu!

POOH (POOH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for POOH (POOH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.26M $ 3.26M $ 3.26M Samlet udbud $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Cirkulerende forsyning $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.26M $ 3.26M $ 3.26M Alle tiders Høj: $ 0.000000115 $ 0.000000115 $ 0.000000115 Alle tiders Lav: $ 0.000000000049608571 $ 0.000000000049608571 $ 0.000000000049608571 Nuværende pris: $ 0.000000007749 $ 0.000000007749 $ 0.000000007749 Få mere at vide om POOH (POOH) pris

POOH (POOH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for POOH (POOH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal POOH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange POOH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår POOH's tokenomics, kan du udforske POOH tokens live-pris!

Sådan køber du POOH Er du interesseret i at tilføje POOH (POOH) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe POOH, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber POOH på MEXC nu!

POOH (POOH) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for POOH hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk POOH prishistorikken nu!

POOH Prisprediktion Vil du vide, hvor POOH måske er på vej hen? Vores POOH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se POOH Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!