Pangolin (PNG) Tokenomics Få vigtig indsigt i Pangolin (PNG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Pangolin (PNG) Information Pangolin is a decentralized exchange (DEX) which runs on Avalanche, uses the same automated market-making (AMM) model as Uniswap, features a native governance token called PNG that is fully community distributed and is capable of trading all tokens issued on Ethereum and Avalanche. Officiel hjemmeside: https://pangolin.exchange/ Hvidbog: https://docs.pangolin.exchange/ Block Explorer: https://avascan.info/blockchain/c/address/0x60781C2586D68229fde47564546784ab3fACA982/token Køb PNG nu!

Pangolin (PNG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pangolin (PNG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 29.91M $ 29.91M $ 29.91M Samlet udbud $ 230.00M $ 230.00M $ 230.00M Cirkulerende forsyning $ 220.37M $ 220.37M $ 220.37M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 31.21M $ 31.21M $ 31.21M Alle tiders Høj: $ 1.2475 $ 1.2475 $ 1.2475 Alle tiders Lav: $ 0.010871739675202628 $ 0.010871739675202628 $ 0.010871739675202628 Nuværende pris: $ 0.13571 $ 0.13571 $ 0.13571 Få mere at vide om Pangolin (PNG) pris

Pangolin (PNG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Pangolin (PNG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PNG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PNG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PNG's tokenomics, kan du udforske PNG tokens live-pris!

Sådan køber du PNG Er du interesseret i at tilføje Pangolin (PNG) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe PNG, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber PNG på MEXC nu!

Pangolin (PNG) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PNG hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk PNG prishistorikken nu!

PNG Prisprediktion Vil du vide, hvor PNG måske er på vej hen? Vores PNG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PNG Tokens prisprediktion nu!

