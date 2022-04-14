PMG (PMG) Tokenomics Få vigtig indsigt i PMG (PMG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PMG (PMG) Information PMG is a cryptocurrency with easier and more stable payment functions by securing connectivity and connection with existing payment systems linked to VISA and MASTER cards. Officiel hjemmeside: https://pmgcoin.io/v2/ Block Explorer: https://pmgcoin.io/v2/ Køb PMG nu!

PMG (PMG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PMG (PMG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.77M $ 1.77M $ 1.77M Alle tiders Høj: $ 0.6357 $ 0.6357 $ 0.6357 Alle tiders Lav: $ 0.000217239097694816 $ 0.000217239097694816 $ 0.000217239097694816 Nuværende pris: $ 0.0008834 $ 0.0008834 $ 0.0008834 Få mere at vide om PMG (PMG) pris

PMG (PMG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PMG (PMG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PMG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PMG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PMG's tokenomics, kan du udforske PMG tokens live-pris!

Sådan køber du PMG Er du interesseret i at tilføje PMG (PMG) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe PMG, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber PMG på MEXC nu!

PMG (PMG) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PMG hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk PMG prishistorikken nu!

PMG Prisprediktion Vil du vide, hvor PMG måske er på vej hen? Vores PMG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PMG Tokens prisprediktion nu!

