PIVX (PIVX) Information PIVX is a community driven DAO, with a focus on optional privacy with the first ever implementation of zk-SNARKS into a Proof of Stake blockchain. PIVX works with a mindset for regulatory compliance, and to scale and maintain efficient transaction speeds, which makes PIVX an ideal choice for traditional payments. Officiel hjemmeside: https://pivx.org Hvidbog: https://pivx.org/whitepaper Block Explorer: https://chainz.cryptoid.info/pivx/ Køb PIVX nu!

PIVX (PIVX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PIVX (PIVX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 13.58M $ 13.58M $ 13.58M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 95.55M $ 95.55M $ 95.55M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.4901 $ 0.4901 $ 0.4901 Alle tiders Lav: $ 0.000421967008151114 $ 0.000421967008151114 $ 0.000421967008151114 Nuværende pris: $ 0.1421 $ 0.1421 $ 0.1421 Få mere at vide om PIVX (PIVX) pris

PIVX (PIVX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PIVX (PIVX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PIVX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PIVX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PIVX's tokenomics, kan du udforske PIVX tokens live-pris!

PIVX (PIVX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PIVX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk PIVX prishistorikken nu!

PIVX Prisprediktion Vil du vide, hvor PIVX måske er på vej hen? Vores PIVX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PIVX Tokens prisprediktion nu!

