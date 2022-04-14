PIBBLE (PIB) Tokenomics Få vigtig indsigt i PIBBLE (PIB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PIBBLE (PIB) Information Pibble is a coin used as a key currency on the P2E (Play to Earn) game platform "Play Meta," which was launched earlier this year. As various game companies, including Pibble's own P2E Game Bomul-planet, are scheduled to be operated in PlayMeta in the future, PIBLE's demand is expected to grow rapidly. In February, Pibble also signed a business agreement with Netmarble, one of the largest game companies in Korea, in areas such as blockchain, defi, and NFT. Officiel hjemmeside: https://pibble.io Hvidbog: https://pibble.gitbook.io/pibble-whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x1864ce27e9f7517047933caae530674e8c70b8a7 Køb PIB nu!

PIBBLE (PIB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PIBBLE (PIB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.24M $ 10.24M $ 10.24M Samlet udbud $ 30.00B $ 30.00B $ 30.00B Cirkulerende forsyning $ 24.15B $ 24.15B $ 24.15B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.73M $ 12.73M $ 12.73M Alle tiders Høj: $ 0.004 $ 0.004 $ 0.004 Alle tiders Lav: $ 0.000056931377751 $ 0.000056931377751 $ 0.000056931377751 Nuværende pris: $ 0.0004242 $ 0.0004242 $ 0.0004242 Få mere at vide om PIBBLE (PIB) pris

PIBBLE (PIB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PIBBLE (PIB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PIB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PIB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PIB's tokenomics, kan du udforske PIB tokens live-pris!

PIBBLE (PIB) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PIB hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk PIB prishistorikken nu!

PIB Prisprediktion Vil du vide, hvor PIB måske er på vej hen? Vores PIB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PIB Tokens prisprediktion nu!

