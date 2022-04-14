Pepe Unchained (PEPU) Tokenomics Få vigtig indsigt i Pepe Unchained (PEPU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Pepe Unchained (PEPU) Information Welcome to the world of PEPE Unchained, where the legend of Pepe meets the cutting-edge technology of Layer 2 blockchain. Prepare to experience double the staking rewards, double the Pepe, and 100X the fun! Officiel hjemmeside: https://pepeunchained.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x93aA0ccD1e5628d3A841C4DbdF602D9eb04085d6 Køb PEPU nu!

Pepe Unchained (PEPU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pepe Unchained (PEPU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 9.85M $ 9.85M $ 9.85M Samlet udbud $ 16.00B $ 16.00B $ 16.00B Cirkulerende forsyning $ 16.00B $ 16.00B $ 16.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.85M $ 9.85M $ 9.85M Alle tiders Høj: $ 0.02535 $ 0.02535 $ 0.02535 Alle tiders Lav: $ 0.000519663538927193 $ 0.000519663538927193 $ 0.000519663538927193 Nuværende pris: $ 0.0006155 $ 0.0006155 $ 0.0006155 Få mere at vide om Pepe Unchained (PEPU) pris

Pepe Unchained (PEPU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Pepe Unchained (PEPU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PEPU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PEPU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PEPU's tokenomics, kan du udforske PEPU tokens live-pris!

Sådan køber du PEPU Er du interesseret i at tilføje Pepe Unchained (PEPU) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe PEPU, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber PEPU på MEXC nu!

Pepe Unchained (PEPU) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PEPU hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk PEPU prishistorikken nu!

PEPU Prisprediktion Vil du vide, hvor PEPU måske er på vej hen? Vores PEPU prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PEPU Tokens prisprediktion nu!

