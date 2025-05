PEPU

Welcome to the world of PEPE Unchained, where the legend of Pepe meets the cutting-edge technology of Layer 2 blockchain. Prepare to experience double the staking rewards, double the Pepe, and 100X the fun!

NavnPEPU

RangNo.1825

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.07%

Cirkulationsforsyning6,551,963,972

Max Udbud8,000,000,000

Samlet Udbud8,000,000,000

Cirkulationshastighed0.8189%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.06857589003869376,2024-12-12

Laveste pris0.000128578748210313,2025-05-28

Offentlig blockchainETH

Sektor

Social Media

