PEPECAT (PEPECAT) Information The memecoin that purrs for cat lovers & Pepe fans! Where meme power meets feline adoration. Smile with $PEPECAT. Officiel hjemmeside: https://pepecat.vip/ Block Explorer: https://solscan.io/token/CRAMvzDsSpXYsFpcoDr6vFLJMBeftez1E7277xwPpump Køb PEPECAT nu!

PEPECAT (PEPECAT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PEPECAT (PEPECAT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.012374 $ 0.012374 $ 0.012374 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.005889 $ 0.005889 $ 0.005889 Få mere at vide om PEPECAT (PEPECAT) pris

PEPECAT (PEPECAT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PEPECAT (PEPECAT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PEPECAT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PEPECAT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PEPECAT's tokenomics, kan du udforske PEPECAT tokens live-pris!

