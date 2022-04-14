Pepe 2.0 (PEPE2) Tokenomics Få vigtig indsigt i Pepe 2.0 (PEPE2), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Pepe 2.0 (PEPE2) Information Pepe 2.0 is a new meme coin on Ethereum. Officiel hjemmeside: https://pepe20.vip Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0305f515fa978cf87226cf8A9776D25bcfb2Cc0B Køb PEPE2 nu!

Pepe 2.0 (PEPE2) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pepe 2.0 (PEPE2), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.46M $ 4.46M $ 4.46M Samlet udbud $ 469.00T $ 469.00T $ 469.00T Cirkulerende forsyning $ 469.00T $ 469.00T $ 469.00T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.46M $ 4.46M $ 4.46M Alle tiders Høj: $ 0.0000003 $ 0.0000003 $ 0.0000003 Alle tiders Lav: $ 0.000000003206779067 $ 0.000000003206779067 $ 0.000000003206779067 Nuværende pris: $ 0.000000009508 $ 0.000000009508 $ 0.000000009508 Få mere at vide om Pepe 2.0 (PEPE2) pris

Pepe 2.0 (PEPE2) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Pepe 2.0 (PEPE2) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PEPE2 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PEPE2 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PEPE2's tokenomics, kan du udforske PEPE2 tokens live-pris!

Pepe 2.0 (PEPE2) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PEPE2 hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk PEPE2 prishistorikken nu!

