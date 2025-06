PEPE

Pepe er træt af at se alle lege varm kartoffel med de endeløse derivative Shiba, GME, Turbo, Ass, Floki, Moon Inu coins. Inuerne har haft deres dag. Det er tid til, at den mest genkendelige meme i verden tager sin plads som kongen af memes. Pepe er her for at gøre memecoins store igen. Lanceringen skete i smug uden forsalg, nul skatter, LP brændt og kontrakten er trukket tilbage. $ PEPE er en mønt for folket, for altid. Drevet af ren memetisk kraft, lad $ PEPE vise dig vejen. I Lord Kek stoler vi.

NavnPEPE

RangNo.28

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel0.0013%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning420,689,899,653,543.56

Max Udbud420,690,000,000,000

Samlet Udbud420,689,899,653,543.56

Cirkulationshastighed0.9999%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.000028247247045764,2024-12-09

Laveste pris0.000000000010627701,2023-04-14

Offentlig blockchainETH

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.