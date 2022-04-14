ConstitutionDAO (PEOPLE) Tokenomics Få vigtig indsigt i ConstitutionDAO (PEOPLE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ConstitutionDAO (PEOPLE) Information ConsitutionDAO's goal was to win an auction for a rare copy of the US Constitution at Sothby's, and called to the crypto world for contributions. Constitution DAO quickly attracted 17437 contributors, and raised over 47 million dollars. PEOPLE is the token that ConstitutionDAO gave to its contributors, and has become a community-owned token after it has failed to win the auction. Officiel hjemmeside: https://www.constitutiondao.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/CobcsUrt3p91FwvULYKorQejgsm5HoQdv5T8RUZ6PnLA Køb PEOPLE nu!

ConstitutionDAO (PEOPLE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ConstitutionDAO (PEOPLE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 97.51M $ 97.51M $ 97.51M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 5.06B $ 5.06B $ 5.06B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.18699 $ 0.18699 $ 0.18699 Alle tiders Lav: $ 0.000709875438770561 $ 0.000709875438770561 $ 0.000709875438770561 Nuværende pris: $ 0.01927 $ 0.01927 $ 0.01927 Få mere at vide om ConstitutionDAO (PEOPLE) pris

ConstitutionDAO (PEOPLE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ConstitutionDAO (PEOPLE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PEOPLE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PEOPLE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PEOPLE's tokenomics, kan du udforske PEOPLE tokens live-pris!

ConstitutionDAO (PEOPLE) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PEOPLE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk PEOPLE prishistorikken nu!

PEOPLE Prisprediktion Vil du vide, hvor PEOPLE måske er på vej hen? Vores PEOPLE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PEOPLE Tokens prisprediktion nu!

