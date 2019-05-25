ChainX (PCX) Tokenomics Få vigtig indsigt i ChainX (PCX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ChainX (PCX) Information ChainX is a PoS consensus network developed on the Substrate framework. At present, the annualized rate of POS is about 60%. It is widely referred to as "Substrate's First Chain", and will become a Polkadot Parachain. The mainnet was released on May 25, 2019. As the first mainnet project, ChainX will build an asset gateway for the Polkadot Ecology. It has completed the BTC cross-chain and will gradually complete cross-chains for ETH, DOT, FIL, EOS and other assets. Chainx has also built the first Bitcoin smart contract platform, which provides a foundation for BTC-based Defi, stablecoin, Dapp and other applications. Officiel hjemmeside: https://chainx.org/ Hvidbog: https://chainx.org/static/ChainXWhitePaper-901b6b70f654c8f8824686a2277971c0.pdf Block Explorer: https://scan.chainx.org/ Køb PCX nu!

ChainX (PCX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ChainX (PCX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 640.78K $ 640.78K $ 640.78K Samlet udbud $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Cirkulerende forsyning $ 12.51M $ 12.51M $ 12.51M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Alle tiders Høj: $ 18 $ 18 $ 18 Alle tiders Lav: $ 0.025468986400567124 $ 0.025468986400567124 $ 0.025468986400567124 Nuværende pris: $ 0.05124 $ 0.05124 $ 0.05124 Få mere at vide om ChainX (PCX) pris

ChainX (PCX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ChainX (PCX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PCX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PCX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PCX's tokenomics, kan du udforske PCX tokens live-pris!

