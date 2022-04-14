Palm Economy (PALM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Palm Economy (PALM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Palm Economy (PALM) Information PALM is a utility token revolutionizing commodity markets through Real-World Asset (RWA) tokenization, enhancing trade access and transparency. Palm Economy’s utility token is the lifeblood of the Palmyra Ecosystem which utilizes real world assets and commodity Tokenization. Officiel hjemmeside: https://palmeconomy.io/ Block Explorer: https://cardanoscan.io/token/b7c5cd554f3e83c8aa0900a0c9053284a5348244d23d0406c28eaf4d50414c4d0a Køb PALM nu!

Palm Economy (PALM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Palm Economy (PALM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 60.85M $ 60.85M $ 60.85M Alle tiders Høj: $ 0.00309 $ 0.00309 $ 0.00309 Alle tiders Lav: $ 0.001108450918178361 $ 0.001108450918178361 $ 0.001108450918178361 Nuværende pris: $ 0.001217 $ 0.001217 $ 0.001217 Få mere at vide om Palm Economy (PALM) pris

Palm Economy (PALM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Palm Economy (PALM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PALM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PALM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PALM's tokenomics, kan du udforske PALM tokens live-pris!

Sådan køber du PALM Er du interesseret i at tilføje Palm Economy (PALM) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe PALM, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber PALM på MEXC nu!

Palm Economy (PALM) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PALM hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk PALM prishistorikken nu!

PALM Prisprediktion Vil du vide, hvor PALM måske er på vej hen? Vores PALM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PALM Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!