Palm Economy (PALM) Tokenomics

Palm Economy (PALM) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Palm Economy (PALM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Palm Economy (PALM) Information

PALM is a utility token revolutionizing commodity markets through Real-World Asset (RWA) tokenization, enhancing trade access and transparency. Palm Economy’s utility token is the lifeblood of the Palmyra Ecosystem which utilizes real world assets and commodity Tokenization.

Officiel hjemmeside:
https://palmeconomy.io/
Block Explorer:
https://cardanoscan.io/token/b7c5cd554f3e83c8aa0900a0c9053284a5348244d23d0406c28eaf4d50414c4d0a

Palm Economy (PALM) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Palm Economy (PALM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Samlet udbud
$ 50.00B
$ 50.00B$ 50.00B
Cirkulerende forsyning
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 60.85M
$ 60.85M$ 60.85M
Alle tiders Høj:
$ 0.00309
$ 0.00309$ 0.00309
Alle tiders Lav:
$ 0.001108450918178361
$ 0.001108450918178361$ 0.001108450918178361
Nuværende pris:
$ 0.001217
$ 0.001217$ 0.001217

Palm Economy (PALM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Palm Economy (PALM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal PALM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange PALM tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår PALM's tokenomics, kan du udforske PALM tokens live-pris!

Sådan køber du PALM

Er du interesseret i at tilføje Palm Economy (PALM) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe PALM, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Palm Economy (PALM) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for PALM hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

PALM Prisprediktion

Vil du vide, hvor PALM måske er på vej hen? Vores PALM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.