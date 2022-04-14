3DPass (P3D) Tokenomics Få vigtig indsigt i 3DPass (P3D), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

3DPass (P3D) Information Layer 1 blockchain, Proof of Scan is a revolutionary protocol preventing digital assets from being copied, recognition-based algorithm Grid2d, deterministic blockchain finality. 3Dpass Coin: mineable, 3DPRC-2 tokenization standard, Decentralized governance, Forkless upgrade, On-chain Identity, Smart Contracts. Officiel hjemmeside: https://3dpass.org/ Hvidbog: https://3dpass.org/3DPass_white_paper.pdf Block Explorer: https://3dpscan.xyz Køb P3D nu!

3DPass (P3D) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for 3DPass (P3D), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 579.87K $ 579.87K $ 579.87K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 526.67M $ 526.67M $ 526.67M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M Alle tiders Høj: $ 0.0498 $ 0.0498 $ 0.0498 Alle tiders Lav: $ 0.001029949330822989 $ 0.001029949330822989 $ 0.001029949330822989 Nuværende pris: $ 0.001101 $ 0.001101 $ 0.001101 Få mere at vide om 3DPass (P3D) pris

3DPass (P3D) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for 3DPass (P3D) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal P3D tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange P3D tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår P3D's tokenomics, kan du udforske P3D tokens live-pris!

