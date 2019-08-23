Ontology Gas (ONG) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ontology Gas (ONG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ontology Gas (ONG) Information ONG (Ontology Gas) is the second practical token of the ontology network, which represents the use right of the ontology network. The operation of Ontology requires the support of various nodes. Ontology guarantees the stability and security of the network by paying the ONG operation cost of various nodes. The ONG is the compensation for the contribution of the network. Officiel hjemmeside: https://ont.io/ Hvidbog: https://docs.ont.io/ Block Explorer: https://explorer.ont.io/ Køb ONG nu!

Ontology Gas (ONG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ontology Gas (ONG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 72.15M $ 72.15M $ 72.15M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 421.94M $ 421.94M $ 421.94M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 171.00M $ 171.00M $ 171.00M Alle tiders Høj: $ 3.28194 $ 3.28194 $ 3.28194 Alle tiders Lav: $ 0.0393381415969 $ 0.0393381415969 $ 0.0393381415969 Nuværende pris: $ 0.171 $ 0.171 $ 0.171 Få mere at vide om Ontology Gas (ONG) pris

Ontology Gas (ONG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ontology Gas (ONG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ONG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ONG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ONG's tokenomics, kan du udforske ONG tokens live-pris!

Ontology Gas (ONG) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ONG hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ONG prishistorikken nu!

ONG Prisprediktion Vil du vide, hvor ONG måske er på vej hen? Vores ONG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ONG Tokens prisprediktion nu!

