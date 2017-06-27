OmiseGo (OMG) Tokenomics Få vigtig indsigt i OmiseGo (OMG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

OmiseGo (OMG) Information OmiseGO is a public Ethereum-based financial technology for use in mainstream digital wallets, that enables real-time, peer-to-peer value exchange and payment services agnostically across jurisdictions and organizational silos, and across both fiat money and decentralized currencies. Designed to enable financial inclusion and disrupt existing institutions, access will be made available to everyone via the OmiseGO network and digital wallet framework, starting in Q4 2017. Officiel hjemmeside: https://omg.network/ Hvidbog: https://docs.omg.network/ Block Explorer: https://omg.eco/blockexplorer Køb OMG nu!

OmiseGo (OMG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for OmiseGo (OMG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 23.89M $ 23.89M $ 23.89M Samlet udbud $ 140.25M $ 140.25M $ 140.25M Cirkulerende forsyning $ 140.25M $ 140.25M $ 140.25M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 23.89M $ 23.89M $ 23.89M Alle tiders Høj: $ 20.072 $ 20.072 $ 20.072 Alle tiders Lav: $ 0.1702379258498374 $ 0.1702379258498374 $ 0.1702379258498374 Nuværende pris: $ 0.17032 $ 0.17032 $ 0.17032 Få mere at vide om OmiseGo (OMG) pris

OmiseGo (OMG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for OmiseGo (OMG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OMG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OMG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OMG's tokenomics, kan du udforske OMG tokens live-pris!

OmiseGo (OMG) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for OMG hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk OMG prishistorikken nu!

