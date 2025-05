OMG

OmiseGO is a public Ethereum-based financial technology for use in mainstream digital wallets, that enables real-time, peer-to-peer value exchange and payment services agnostically across jurisdictions and organizational silos, and across both fiat money and decentralized currencies. Designed to enable financial inclusion and disrupt existing institutions, access will be made available to everyone via the OmiseGO network and digital wallet framework, starting in Q4 2017.

NavnOMG

RangNo.752

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)1.98%

Cirkulationsforsyning140,245,398.24513277

Max Udbud140,245,399

Samlet Udbud140,245,398.24513277

Cirkulationshastighed0.9999%

Udstedelsesdato2017-06-27 00:00:00

Den pris, som aktivet først blev udstedt til0.27 USDT

Alle tiders høj28.351900100708008,2018-01-08

Laveste pris0.1702379258498374,2025-04-07

Offentlig blockchainETH

IndledningOmiseGO is a public Ethereum-based financial technology for use in mainstream digital wallets, that enables real-time, peer-to-peer value exchange and payment services agnostically across jurisdictions and organizational silos, and across both fiat money and decentralized currencies. Designed to enable financial inclusion and disrupt existing institutions, access will be made available to everyone via the OmiseGO network and digital wallet framework, starting in Q4 2017.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.