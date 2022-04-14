OMAX (OMAX) Tokenomics Få vigtig indsigt i OMAX (OMAX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

OMAX (OMAX) Information OMAX Coin relies on a system of PoS consensus that can support short block time and lower fees. The most bonded validator candidates of staking will become validators and produce blocks. The double sign detection and other slashing logic guarantee security, stability, and chain finality.The OMAX Coin also supports EVM-compatible smart contracts and protocols. This is the native and only usable currency in the OMAX ecosystem. Officiel hjemmeside: https://omaxcoin.com/ Hvidbog: https://omaxcoin.com/Whitepaper/OMAX_Whitepaper.pdf Block Explorer: https://omaxray.com/ Køb OMAX nu!

OMAX (OMAX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for OMAX (OMAX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.72M $ 1.72M $ 1.72M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 8.67B $ 8.67B $ 8.67B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.005025 $ 0.005025 $ 0.005025 Alle tiders Lav: $ 0.00017338240522691 $ 0.00017338240522691 $ 0.00017338240522691 Nuværende pris: $ 0.0001986 $ 0.0001986 $ 0.0001986 Få mere at vide om OMAX (OMAX) pris

OMAX (OMAX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for OMAX (OMAX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OMAX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OMAX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OMAX's tokenomics, kan du udforske OMAX tokens live-pris!

Er du interesseret i at tilføje OMAX (OMAX) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe OMAX, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel.

OMAX (OMAX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for OMAX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk OMAX prishistorikken nu!

OMAX Prisprediktion Vil du vide, hvor OMAX måske er på vej hen? Vores OMAX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se OMAX Tokens prisprediktion nu!

