Autonolas (OLAS) Information A unified network of off-chain services - like automation, oracles, and co-owned AI. Olas offers a composable stack for building these services, and a protocol for incentivizing their creation. Olas enables operating these services in a co-owned and decentralized way. Officiel hjemmeside: https://www.olas.network Hvidbog: https://www.autonolas.network/whitepaper Block Explorer: https://solscan.io/token/Ez3nzG9ofodYCvEmw73XhQ87LWNYVRM2s7diB5tBZPyM Køb OLAS nu!

Autonolas (OLAS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Autonolas (OLAS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 45.31M $ 45.31M $ 45.31M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 183.95M $ 183.95M $ 183.95M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 4.013 $ 4.013 $ 4.013 Alle tiders Lav: $ 0.014833599305266324 $ 0.014833599305266324 $ 0.014833599305266324 Nuværende pris: $ 0.2463 $ 0.2463 $ 0.2463 Få mere at vide om Autonolas (OLAS) pris

Autonolas (OLAS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Autonolas (OLAS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OLAS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OLAS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OLAS's tokenomics, kan du udforske OLAS tokens live-pris!

Autonolas (OLAS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for OLAS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk OLAS prishistorikken nu!

OLAS Prisprediktion Vil du vide, hvor OLAS måske er på vej hen? Vores OLAS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se OLAS Tokens prisprediktion nu!

