Autonolas (OLAS) Tokenomics

Autonolas (OLAS) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Autonolas (OLAS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Autonolas (OLAS) Information

A unified network of off-chain services - like automation, oracles, and co-owned AI. Olas offers a composable stack for building these services, and a protocol for incentivizing their creation. Olas enables operating these services in a co-owned and decentralized way.

Officiel hjemmeside:
https://www.olas.network
Hvidbog:
https://www.autonolas.network/whitepaper
Block Explorer:
https://solscan.io/token/Ez3nzG9ofodYCvEmw73XhQ87LWNYVRM2s7diB5tBZPyM

Autonolas (OLAS) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Autonolas (OLAS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 45.31M
$ 45.31M$ 45.31M
Samlet udbud
--
----
Cirkulerende forsyning
$ 183.95M
$ 183.95M$ 183.95M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
--
----
Alle tiders Høj:
$ 4.013
$ 4.013$ 4.013
Alle tiders Lav:
$ 0.014833599305266324
$ 0.014833599305266324$ 0.014833599305266324
Nuværende pris:
$ 0.2463
$ 0.2463$ 0.2463

Autonolas (OLAS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Autonolas (OLAS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal OLAS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange OLAS tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår OLAS's tokenomics, kan du udforske OLAS tokens live-pris!

Sådan køber du OLAS

Er du interesseret i at tilføje Autonolas (OLAS) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe OLAS, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Autonolas (OLAS) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for OLAS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

OLAS Prisprediktion

Vil du vide, hvor OLAS måske er på vej hen? Vores OLAS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.