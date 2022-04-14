SATS (SATS) Tokenomics Få vigtig indsigt i SATS (SATS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SATS (SATS) Information SATS is a BRC20 token on Bitcoin. Officiel hjemmeside: https://satscoin.vip/ Block Explorer: https://ordinalswallet.com/inscription/9b664bdd6f5ed80d8d88957b63364c41f3ad4efb8eee11366aa16435974d9333i0 Køb SATS nu!

SATS (SATS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SATS (SATS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 82.17M $ 82.17M $ 82.17M Samlet udbud $ 2,100.00T $ 2,100.00T $ 2,100.00T Cirkulerende forsyning $ 2,100.00T $ 2,100.00T $ 2,100.00T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 82.17M $ 82.17M $ 82.17M Alle tiders Høj: $ 0.0000009771 $ 0.0000009771 $ 0.0000009771 Alle tiders Lav: $ 0.00000000705287601 $ 0.00000000705287601 $ 0.00000000705287601 Nuværende pris: $ 0.00000003913 $ 0.00000003913 $ 0.00000003913 Få mere at vide om SATS (SATS) pris

SATS (SATS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SATS (SATS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SATS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SATS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SATS's tokenomics, kan du udforske SATS tokens live-pris!

