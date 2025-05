OKB

OKB is the OKEx utility token released by the OK Blockchain Foundation and Maltese crypto exchange, OKEx, that enables users to access the crypto exchange’s special features. The coin is used to calculate and pay trading fees, grant users access to voting and governance on the platform, and reward users for holding OKB.

NavnOKB

RangNo.34

Markedscap$0,00

Fuldt udvandet markedsværdi$0,00

Markedsandel0.0009%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)%6,82

Cirkulationsforsyning60.000.000

Max Udbud0

Samlet Udbud300.000.000

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj73.82613364290299,2024-03-13

Laveste pris1.25311487482,2019-05-17

Offentlig blockchainETH

IndledningOKB is the OKEx utility token released by the OK Blockchain Foundation and Maltese crypto exchange, OKEx, that enables users to access the crypto exchange’s special features. The coin is used to calculate and pay trading fees, grant users access to voting and governance on the platform, and reward users for holding OKB.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.