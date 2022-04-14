Obol (OBOL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Obol (OBOL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Obol (OBOL) Information Obol exists to distribute, decentralize, and democratize the digital infrastructure of the future — starting with Ethereum, and expanding to all of Web3. As the foundation for Layer 1 blockchains and decentralized infrastructure networks, the Obol Collective is home to the world’s largest decentralized operator ecosystem. Today, over 800 operators globally decentralized operators run Obol Distributed Validators (DVs) to secure more than $1B on mainnet. Obol DVs deliver better performance, fewer risks, and greater rewards than traditional validators — empowering anyone to run high-performance, slashing-resistant validators. Officiel hjemmeside: https://obol.org/ Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x0B010000b7624eb9B3DfBC279673C76E9D29D5F7 Køb OBOL nu!

Obol (OBOL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Obol (OBOL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 12.09M $ 12.09M $ 12.09M Samlet udbud $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Cirkulerende forsyning $ 98.72M $ 98.72M $ 98.72M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 61.23M $ 61.23M $ 61.23M Alle tiders Høj: $ 0.4895 $ 0.4895 $ 0.4895 Alle tiders Lav: $ 0.09086281099675668 $ 0.09086281099675668 $ 0.09086281099675668 Nuværende pris: $ 0.12246 $ 0.12246 $ 0.12246 Få mere at vide om Obol (OBOL) pris

Obol (OBOL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Obol (OBOL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OBOL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OBOL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OBOL's tokenomics, kan du udforske OBOL tokens live-pris!

