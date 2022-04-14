AllianceBlock Nexera (NXRA) Tokenomics Få vigtig indsigt i AllianceBlock Nexera (NXRA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AllianceBlock Nexera (NXRA) Information Nexera Foundation is empowering the future of finance with cutting-edge open-source innovation. Nexera infrastructure seamlessly incorporates blockchain technology, facilitating on-chain and off-chain operations for simplified digital, financial, and real-world asset management. The Nexera ($NXRA) token is the utility token at the core of the Nexera infrastructure stack. It facilitates the building of reputation across the Nexera ecosystem, enables participation in governance in the Nexera DAO, unlocks exclusive access within solutions built with Nexera infrastructure, and acts as the medium of exchange for fees, payments and transaction mechanisms. Nexera Foundation is focused on nurturing the broader ecosystem and DAO and enhancing the utility of the NXRA token. It is committed to promoting community growth and driving innovation in the digital asset space, including the growth and development of current and future key ecosystem partners. Officiel hjemmeside: https://www.nexera.network/ Hvidbog: https://docs.nexera.network Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x644192291cc835a93d6330b24ea5f5fedd0eef9e Køb NXRA nu!

AllianceBlock Nexera (NXRA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AllianceBlock Nexera (NXRA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.31M $ 10.31M $ 10.31M Samlet udbud $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Cirkulerende forsyning $ 1.05B $ 1.05B $ 1.05B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 19.68M $ 19.68M $ 19.68M Alle tiders Høj: $ 0.29999 $ 0.29999 $ 0.29999 Alle tiders Lav: $ 0.007350268823197849 $ 0.007350268823197849 $ 0.007350268823197849 Nuværende pris: $ 0.00984 $ 0.00984 $ 0.00984 Få mere at vide om AllianceBlock Nexera (NXRA) pris

AllianceBlock Nexera (NXRA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AllianceBlock Nexera (NXRA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NXRA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NXRA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NXRA's tokenomics, kan du udforske NXRA tokens live-pris!

AllianceBlock Nexera (NXRA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for NXRA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk NXRA prishistorikken nu!

NXRA Prisprediktion Vil du vide, hvor NXRA måske er på vej hen? Vores NXRA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NXRA Tokens prisprediktion nu!

