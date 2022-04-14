NEXPACE (NXPC) Tokenomics Få vigtig indsigt i NEXPACE (NXPC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

NEXPACE (NXPC) Information NXPC is the foundational token of the MapleStory Universe ecosystem, designed to capture and represent the value of both in-game activity and broader ecosystem growth. It serves multiple roles: as a utility token used for transaction fees within the Layer 1 network, as a medium of exchange for acquiring NFT item baskets, and as a reserve asset for NESO—the game currency pegged to NXPC. Players convert NXPC to NESO for item upgrades, while creators receive NXPC as incentives for generating value, following a transparent, halving-based distribution model. Officiel hjemmeside: https://msu.io Hvidbog: https://docs.nexpace.io/ Block Explorer: https://msu-explorer.xangle.io/ Køb NXPC nu!

NEXPACE (NXPC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for NEXPACE (NXPC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 167.25M $ 167.25M $ 167.25M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 194.23M $ 194.23M $ 194.23M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 861.10M $ 861.10M $ 861.10M Alle tiders Høj: $ 3.8563 $ 3.8563 $ 3.8563 Alle tiders Lav: $ 0.8471285360642059 $ 0.8471285360642059 $ 0.8471285360642059 Nuværende pris: $ 0.8611 $ 0.8611 $ 0.8611 Få mere at vide om NEXPACE (NXPC) pris

NEXPACE (NXPC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for NEXPACE (NXPC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NXPC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NXPC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NXPC's tokenomics, kan du udforske NXPC tokens live-pris!

NEXPACE (NXPC) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for NXPC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk NXPC prishistorikken nu!

