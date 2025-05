NXPC

NXPC is the foundational token of the MapleStory Universe ecosystem, designed to capture and represent the value of both in-game activity and broader ecosystem growth. It serves multiple roles: as a utility token used for transaction fees within the Layer 1 network, as a medium of exchange for acquiring NFT item baskets, and as a reserve asset for NESO—the game currency pegged to NXPC. Players convert NXPC to NESO for item upgrades, while creators receive NXPC as incentives for generating value, following a transparent, halving-based distribution model.

RangNo.165

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel0.0001%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)705.92%

Cirkulationsforsyning173,294,248

Max Udbud1,000,000,000

Samlet Udbud1,000,000,000

Cirkulationshastighed0.1732%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj3.8393480388979015,2025-05-15

Laveste pris1.4346972456799731,2025-05-15

Offentlig blockchainAVAX_CCHAIN

