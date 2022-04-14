Ninja Squad Token (NST) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ninja Squad Token (NST), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ninja Squad Token (NST) Information Key to Web3 Analytics, Education, News & Trader Ecosystem. Officiel hjemmeside: https://ninjatraders.io/ Hvidbog: https://ninja-squad.gitbook.io/whitepaper Block Explorer: https://solscan.io/token/G7iK3prSzAA4vzcJWvsLUEsdCqzR7PnMzJV61vSdFSNW Køb NST nu!

Ninja Squad Token (NST) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ninja Squad Token (NST), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 32.09M $ 32.09M $ 32.09M Alle tiders Høj: $ 8.8 $ 8.8 $ 8.8 Alle tiders Lav: $ 0.07183488544969323 $ 0.07183488544969323 $ 0.07183488544969323 Nuværende pris: $ 3.209 $ 3.209 $ 3.209 Få mere at vide om Ninja Squad Token (NST) pris

Ninja Squad Token (NST) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ninja Squad Token (NST) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NST tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NST tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NST's tokenomics, kan du udforske NST tokens live-pris!

Sådan køber du NST Er du interesseret i at tilføje Ninja Squad Token (NST) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe NST, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber NST på MEXC nu!

Ninja Squad Token (NST) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for NST hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk NST prishistorikken nu!

NST Prisprediktion Vil du vide, hvor NST måske er på vej hen? Vores NST prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NST Tokens prisprediktion nu!

