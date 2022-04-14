NPC Solana (NPCS) Tokenomics Få vigtig indsigt i NPC Solana (NPCS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

NPC Solana (NPCS) Information Non-Playable Coin Solana is one of the hottest new memecoins on the market, backed by one of the more recognised memes worldwide - Wojak. It is a coin that brings light to every memecoin lover's life, through carefully thought out, and humorous memes & animations. Officiel hjemmeside: https://www.solananpc.com Block Explorer: https://solscan.io/token/5ToDNkiBAK6k697RRyngTburU7yZNFZFx7jzsD1Uc7pK Køb NPCS nu!

NPC Solana (NPCS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for NPC Solana (NPCS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.96M $ 2.96M $ 2.96M Samlet udbud $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Cirkulerende forsyning $ 969.71M $ 969.71M $ 969.71M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.05M $ 3.05M $ 3.05M Alle tiders Høj: $ 0.042 $ 0.042 $ 0.042 Alle tiders Lav: $ 0.002798794269498348 $ 0.002798794269498348 $ 0.002798794269498348 Nuværende pris: $ 0.003054 $ 0.003054 $ 0.003054 Få mere at vide om NPC Solana (NPCS) pris

NPC Solana (NPCS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for NPC Solana (NPCS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NPCS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NPCS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NPCS's tokenomics, kan du udforske NPCS tokens live-pris!

Sådan køber du NPCS Er du interesseret i at tilføje NPC Solana (NPCS) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe NPCS, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber NPCS på MEXC nu!

NPC Solana (NPCS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for NPCS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk NPCS prishistorikken nu!

NPCS Prisprediktion Vil du vide, hvor NPCS måske er på vej hen? Vores NPCS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NPCS Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!