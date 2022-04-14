Nosana (NOS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Nosana (NOS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Nosana (NOS) Information The Nosana Network will be the leading provider of decentralized CPU-based Dev(Ops) solutions, revolutionizing the development process of Metaverse projects. Officiel hjemmeside: https://nosana.io Hvidbog: https://docs.nosana.io Block Explorer: https://solscan.io/token/nosXBVoaCTtYdLvKY6Csb4AC8JCdQKKAaWYtx2ZMoo7 Køb NOS nu!

Nosana (NOS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Nosana (NOS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 26.32M $ 26.32M $ 26.32M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 48.20M $ 48.20M $ 48.20M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 7.9474 $ 7.9474 $ 7.9474 Alle tiders Lav: $ 0.010607735410320299 $ 0.010607735410320299 $ 0.010607735410320299 Nuværende pris: $ 0.54618 $ 0.54618 $ 0.54618 Få mere at vide om Nosana (NOS) pris

Nosana (NOS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Nosana (NOS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NOS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NOS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NOS's tokenomics, kan du udforske NOS tokens live-pris!

Sådan køber du NOS Er du interesseret i at tilføje Nosana (NOS) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe NOS, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber NOS på MEXC nu!

Nosana (NOS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for NOS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk NOS prishistorikken nu!

NOS Prisprediktion Vil du vide, hvor NOS måske er på vej hen? Vores NOS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NOS Tokens prisprediktion nu!

