NODE (NODE) Information NodeOps Network is an AI-powered coordination layer for decentralized Compute, designed to automate deployment, enforcement, and scaling across an open, multi-provider network. Officiel hjemmeside: https://nodeops.network/ Hvidbog: https://docs.nodeops.network/Learn Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xc0d2af6d32240494742ae486b9b73ec6dcc54aa1 Køb NODE nu!

NODE (NODE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for NODE (NODE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 11.54M $ 11.54M $ 11.54M Samlet udbud $ 678.83M $ 678.83M $ 678.83M Cirkulerende forsyning $ 133.39M $ 133.39M $ 133.39M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 86.55M $ 86.55M $ 86.55M Alle tiders Høj: $ 0.42601 $ 0.42601 $ 0.42601 Alle tiders Lav: $ 0.036237660518626376 $ 0.036237660518626376 $ 0.036237660518626376 Nuværende pris: $ 0.08655 $ 0.08655 $ 0.08655 Få mere at vide om NODE (NODE) pris

NODE (NODE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for NODE (NODE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NODE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NODE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NODE's tokenomics, kan du udforske NODE tokens live-pris!

NODE (NODE) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for NODE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk NODE prishistorikken nu!

NODE Prisprediktion Vil du vide, hvor NODE måske er på vej hen? Vores NODE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NODE Tokens prisprediktion nu!

