Numeraire (NMR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Numeraire (NMR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Numeraire (NMR) Information Numeraire is an ERC20 Ethereum token. The source code to Numeraire’s smart contract is publicly available. The Ethereum smart contract dictates there will never be more than 21 million Numeraire minted. Officiel hjemmeside: https://numer.ai/ Hvidbog: https://numer.ai/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x1776e1F26f98b1A5dF9cD347953a26dd3Cb46671 Køb NMR nu!

Numeraire (NMR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Numeraire (NMR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 63.38M $ 63.38M $ 63.38M Samlet udbud $ 11.00M $ 11.00M $ 11.00M Cirkulerende forsyning $ 7.52M $ 7.52M $ 7.52M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 92.76M $ 92.76M $ 92.76M Alle tiders Høj: $ 96.95 $ 96.95 $ 96.95 Alle tiders Lav: $ 1.92766 $ 1.92766 $ 1.92766 Nuværende pris: $ 8.433 $ 8.433 $ 8.433 Få mere at vide om Numeraire (NMR) pris

Numeraire (NMR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Numeraire (NMR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NMR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NMR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NMR's tokenomics, kan du udforske NMR tokens live-pris!

Sådan køber du NMR Er du interesseret i at tilføje Numeraire (NMR) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe NMR, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber NMR på MEXC nu!

Numeraire (NMR) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for NMR hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk NMR prishistorikken nu!

NMR Prisprediktion Vil du vide, hvor NMR måske er på vej hen? Vores NMR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NMR Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!