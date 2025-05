NMR

Numeraire is an ERC20 Ethereum token. The source code to Numeraire’s smart contract is publicly available. The Ethereum smart contract dictates there will never be more than 21 million Numeraire minted.

NavnNMR

RangNo.464

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)61.67%

Cirkulationsforsyning8,060,603.0785627

Max Udbud11,000,000

Samlet Udbud10,671,567.6128771

Cirkulationshastighed0.7327%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj168.48800659179688,2017-06-25

Laveste pris1.92766,2018-11-26

Offentlig blockchainETH

IndledningNumeraire is an ERC20 Ethereum token. The source code to Numeraire’s smart contract is publicly available. The Ethereum smart contract dictates there will never be more than 21 million Numeraire minted.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.