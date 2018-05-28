New Kind of Network (NKN) Tokenomics Få vigtig indsigt i New Kind of Network (NKN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

New Kind of Network (NKN) Information NKN is the new kind of P2P network connectivity protocol & ecosystem powered by a novel public blockchain. NKN uses economic incentives to motivate Internet users to share network connection and utilize unused bandwidth to provide a decentralized data transmission network that can be used to build applications that requires real time data transmission, message delivery, content distribution, etc. NKN's open, efficient, and robust network infrastructure enables application developers to build the decentralized Internet so everyone can enjoy secure, low cost, and universally accessible connectivity. The main use cases for NKN are networking focused applications. For example: nCDN (new kind of Content Delivery Network) for faster video streaming; PubSub for chat/IM, IoT data streaming and control, real-time price info. Officiel hjemmeside: https://nkn.org/ Hvidbog: https://nkn.org/wp-content/uploads/2020/10/NKN_Whitepaper.pdf Block Explorer: https://nscan.io/ Køb NKN nu!

New Kind of Network (NKN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for New Kind of Network (NKN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 21.26M $ 21.26M $ 21.26M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 791.10M $ 791.10M $ 791.10M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 26.88M $ 26.88M $ 26.88M Alle tiders Høj: $ 1.479665 $ 1.479665 $ 1.479665 Alle tiders Lav: $ 0.00641054097117 $ 0.00641054097117 $ 0.00641054097117 Nuværende pris: $ 0.02688 $ 0.02688 $ 0.02688 Få mere at vide om New Kind of Network (NKN) pris

New Kind of Network (NKN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for New Kind of Network (NKN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NKN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NKN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NKN's tokenomics, kan du udforske NKN tokens live-pris!

