Nil Token (NIL) Information Nillion is a permissionless network that redefines secure decentralized data storage and computation for AI and blockchains. The network creates the novel ability for decentralized AI and blockchains to be able to store and process data without seeing it, unlocking a significant white space. Nillion has a suite of application tools – nilAI, nilVM, and nilDB. The tools allow developers to build private data applications. Officiel hjemmeside: https://www.nillion.com/ Hvidbog: https://docs.nillion.com/ Block Explorer: https://mintscan.io/nillion Køb NIL nu!

Markedsværdi: $ 58.10M Samlet udbud -- Cirkulerende forsyning $ 195.15M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- Alle tiders Høj: $ 2.8799 Alle tiders Lav: $ 0.24213157208932268 Nuværende pris: $ 0.2977

Nil Token (NIL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Nil Token (NIL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NIL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NIL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NIL's tokenomics, kan du udforske NIL tokens live-pris!

Nil Token (NIL) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for NIL hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk NIL prishistorikken nu!

