Immortal Rising 2 (IMT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Immortal Rising 2 (IMT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Immortal Rising 2 (IMT) Information Immortal Rising 2 is a next-gen mobile idle RPG by a 2024 BAFTA-winning game designer, topping the Google Play Store and iOS App Store after launch, currently leading the charts as the #1 game on Immutable zkEVM, and onboarding the next million gamers from web2 to web3. Officiel hjemmeside: https://immortalrising2.com/ Hvidbog: https://docs.immortalrising2.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xe2616122eD554bd693335E9143C47Df187a86EF3 Køb IMT nu!

Immortal Rising 2 (IMT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Immortal Rising 2 (IMT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.39M $ 4.39M $ 4.39M Alle tiders Høj: $ 0.0784 $ 0.0784 $ 0.0784 Alle tiders Lav: $ 0.002325794475909858 $ 0.002325794475909858 $ 0.002325794475909858 Nuværende pris: $ 0.004388 $ 0.004388 $ 0.004388 Få mere at vide om Immortal Rising 2 (IMT) pris

Immortal Rising 2 (IMT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Immortal Rising 2 (IMT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal IMT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange IMT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår IMT's tokenomics, kan du udforske IMT tokens live-pris!

Sådan køber du IMT Er du interesseret i at tilføje Immortal Rising 2 (IMT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe IMT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber IMT på MEXC nu!

Immortal Rising 2 (IMT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for IMT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk IMT prishistorikken nu!

IMT Prisprediktion Vil du vide, hvor IMT måske er på vej hen? Vores IMT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se IMT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!