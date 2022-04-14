NFT (NFT) Tokenomics Få vigtig indsigt i NFT (NFT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

NFT (NFT) Information APENFT Fund was born with the mission to register world-class artworks as NFTs on-chain. It is built on top of TRON, one of the world's top three public chains, and is powered by the world's largest distributed data storage system BitTorrent. Officiel hjemmeside: http://apenft.org/ Hvidbog: https://foundation.apenft.io/book/APENFT%20White%20Paper.pdf Block Explorer: https://tronscan.org/#/token20/TFczxzPhnThNSqr5by8tvxsdCFRRz6cPNq Køb NFT nu!

NFT (NFT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for NFT (NFT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 469.40M $ 469.40M $ 469.40M Samlet udbud $ 999.99T $ 999.99T $ 999.99T Cirkulerende forsyning $ 999.99T $ 999.99T $ 999.99T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 469.40M $ 469.40M $ 469.40M Alle tiders Høj: $ 0.0000078065 $ 0.0000078065 $ 0.0000078065 Alle tiders Lav: $ 0.000000288884040432 $ 0.000000288884040432 $ 0.000000288884040432 Nuværende pris: $ 0.0000004694 $ 0.0000004694 $ 0.0000004694 Få mere at vide om NFT (NFT) pris

NFT (NFT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for NFT (NFT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NFT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NFT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NFT's tokenomics, kan du udforske NFT tokens live-pris!

Sådan køber du NFT Er du interesseret i at tilføje NFT (NFT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe NFT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber NFT på MEXC nu!

NFT (NFT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for NFT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk NFT prishistorikken nu!

NFT Prisprediktion Vil du vide, hvor NFT måske er på vej hen? Vores NFT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NFT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!